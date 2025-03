Nasa e SpaceX adiam missão para trazer astronautas "presos" na ISS de volta à Terra

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) e a SpaceX adiaram o lançamento da missão Crew-10 , nesta quarta-feira (12), no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida. A decisão foi tomada cerca de 45 minutos antes da decolagem, prevista para as 20h48min (horário de Brasília). Não foi informada uma nova data.

— Houve um problema com o sistema hidráulico em terra. Tudo estava bem com o foguete e com a nave — disse Derrol Nail, que comentava o lançamento em transmissão ao vivo da Nasa.