Apple promoverá grande mudança no design do iPhone; saiba mais

A Apple está preparando uma das maiores reformulações de software de sua história para iPhone , iPad e Mac . A mudança, prevista para o segundo semestre de 2025, deve transformar a interface dos dispositivos com um novo design, inspirado no visionOS , sistema utilizado no Vision Pro, headset de realidade virtual e aumentada da empresa.

O que deve mudar na interface do iPhone e do Mac?

As alterações, segundo a Bloomberg , visam unificar o design dos sistemas operacionais da Apple, para que sejam mais modernos e acessíveis. Entre as mudanças esperadas, estão:

Essa reformulação seria a maior desde o lançamento do iOS 7, em 2013, que trouxe um visual minimalista ao sistema. No caso do Mac, a mudança será a mais significativa desde a chegada do macOS Big Sur, em 2020.