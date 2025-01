Calendário astronômico de 2025: veja os principais fenômenos previstos para o ano

Em 2025, os aficionados pela astronomia podem esperar um calendário recheado de fenômenos astronômicos . Entre eles, dois eclipses lunares, três superluas e até uma rara "Lua de Sangue" — serão duas, mas apenas uma delas visível no Brasil.

Confira o calendário astronômico de 2025

Eclipses

No eclipse solar, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. No momento do alinhamento entre os corpos celestes, o satélite consegue "tapar" o brilho solar, escurecendo os céus parcial ou totalmente.