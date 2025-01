Câmara de Porto Alegre já tem mais de cem pedidos para criação de frentes parlamentares

Nos primeiros três dias de mandato, os 35 vereadores de Porto Alegre solicitaram a criação de 107 frentes parlamentares na Câmara Municipal. A líder parcial do ranking é a estreante Juliana de Souza (PT), com 21 requerimentos.

Olho na cadeira

Único vereador do PDT em Porto Alegre, Márcio Bins Ely está disposto a assumir a presidência do diretório metropolitano do partido. Hoje o cargo é do advogado José Vecchio Filho.