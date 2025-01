Janete Zilio, a mulher que sobreviveu à enchente do Taquari agarrada a uma folha de zinco, ganhará casa nova

Em setembro de 2023, Janete Zilio se tornou uma das personagens mais conhecidas do Vale do Taquari com sua incrível história de sobrevivência, contada pelo repórter Fábio Schaffner. Moradora de Linha Alegre, no interior de Muçum, Janete e outras pessoas da família foram tragados pela enchente do Taquari. Três morreram. Um cunhado se salvou agarrado a uma árvore. Ela fez de uma telha de zinco a sua tábua de salvação e desceu 18 quilômetros rio abaixo, até ser resgatada quando já não acreditava mais em sair com vida.