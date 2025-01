Pimenta deve assumir Secretaria-Geral ou a liderança do governo na Câmara

Substituído na Secretaria de Comunicação da Presidência da República por um marqueteiro que assume com um olho no governo e outro na campanha eleitoral, Paulo Pimenta pediu ao presidente Lula 10 dias de férias antes de conversar sobre o seu futuro. À coluna, o ministro disse que tinha programado tirar alguns dias de descanso em uma praia do Nordeste, com a família, e não quer cancelar o compromisso.