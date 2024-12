Por que Lula está insatisfeito com a comunicação do governo

Em agosto, durante visita ao Rio Grande do Sul, Lula concedeu entrevista à Rádio Gaúcha ao lado de Paulo Pimenta. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Desde o desabafo do presidente Lula, no congresso do PT, na sexta-feira passada (6), especula-se que a queda do ministro Paulo Pimenta é questão de dias. Ou de semanas, considerando-se que haverá uma reforma ministerial em fevereiro, quando Lula deve convidar o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um cargo relevante no primeiro escalão.

A insatisfação de Lula com a comunicação não é de hoje. A novidade foi ele ter feito uma manifestação tão contundente em um evento aberto e transmitido pelo YouTube do PT. Lula não é o primeiro nem será o último governante a responsabilizar a comunicação pela avaliação negativa do governo, mesmo que os fatores sejam outros. A Comunicação do governo não tem o domínio dos fatos, nem poder para controlar as narrativas.

Em um ponto o presidente tem razão: ele está se comunicando menos do que nos governos anteriores, não se sabe se por estratégia (para evitar que uma declaração fora do tom incendeie o mercado e faça o dólar disparar ainda mais) ou se por incompetência. Lula sempre gostou de falar, principalmente se for ao vivo e para emissoras de rádio, com mais tempo para completar um raciocínio. Ele sempre teve restrições à mídia impressa, porque não gosta que suas respostas sejam cortadas em nome da concisão.

Pimenta pode ir para a Secretaria-Geral

Fiel a Lula quando esteve na cadeia e sem perspectiva de poder, Pimenta é o único gaúcho no primeiro escalão do governo. Quando foi nomeado ministro da Reconstrução, surgiram teorias conspiratórias de que Lula estaria fazendo um movimento para tirá-lo da Comunicação. Enquanto o ministério durou, ele acumulou os dois cargos. Quando terminou, retornou a Brasília. Agora, é cotado para a Secretaria-Geral de Governo.