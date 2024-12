Lula faz críticas a comunicação do governo e do PT; veja vídeo

Do Uruguai, onde está para a reunião entre Mercosul e União Europeia, Lula participou do seminário por vídeo. YouTube @ptbrasil / Reprodução

Quem assistiu à manifestação do presidente Lula no encerramento do seminário nacional do PT, nesta sexta-feira (6), em Brasília, ficou com a sensação de que o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, foi colocado na frigideira diante dos companheiros de partido que assistiam à conferência presencialmente ou pelo YouTube. Lula, que falou em modo remoto, fez duras críticas à comunicação do governo.

— Há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem — começou Lula.

O presidente puxou para si a responsabilidade pelos erros de comunicação, mas deixou claro que está insatisfeito:

— Quero dizer para vocês que há um erro, um equívoco meu na comunicação. O (Ricardo) Stuckert (fotógrafo da Presidência) costuma dizer “presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais”. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não têm sido organizadas. Adoro falar em rádio. E é preciso que a partir de agora a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito porque não serão os nossos adversários que vão falar bem de nós.

Pimenta disse à coluna que não há nenhuma conversa estruturada sobre mudanças:

— Nada conversado além de ele concordar em fazer o que estamos propondo. Vamos ver como faremos os ajustes. As mudanças propostas são as que eu defendo faz tempo.