Sem chamar de golpe, Bolsonaro confirma reunião em que tratou de alternativas para impedir posse de Lula

Com uma interpretação peculiar do artigo 142 da Constituição Federal, Bolsonaro insistiu que discutir essas alternativas era jogar dentro das quatro linhas, expressão que popularizou durante o governo, quando dizia que, se quisesse, poderia ter ultrapassado esse limite.

Bolsonaro insistiu que “ninguém viu a tal minuta do golpe”, documento que consta do inquérito da Polícia Federal e cuja íntegra está à disposição de quem quiser procurar no Google. Disse que está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes e que o resultado da eleição de 2018 foi questionado em inquérito do TSE. Na verdade, o resultado nunca foi questionado. A investigação se refere à divulgação de fake news nas redes sociais e ao disparo em massa de mensagens durante aquela campanha, o que era proibido pela legislação eleitoral.