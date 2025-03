"Orla do Praia" abre para uso gratuito da comunidade; primeiro final de semana tem quadras movimentadas

Primeiro final de semana foi de quadras cheias no "Orla do Praia".

Praticantes de esportes como beach tennis e vôlei agora contam com novas quadras para uso gratuito em Porto Alegre. O espaço chamado Orla do Praia, instalado na área externa do Shopping Praia de Belas, inaugurou no sábado (29) e já vem atraindo visitantes.