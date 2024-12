Mainardi deixa divergências de lado e procura Mourão para tratar do futuro de Bagé

Mainardi e Mourão durante encontro no Senado Federal. Alexandre Halls / Divulgação

Herdeiro de uma situação financeira caótica, o prefeito eleito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi (PT), está em Brasília em busca de recursos federais. Na maratona, teve um encontro cordial com o senador Hamilton Mourão (Republicanos), aquele que ganhou um relho do ex-prefeito Divaldo Lara para dar uma surra nos petistas. Mainardi deixou as diferenças de lado e foi procurar Mourão.

— A reunião com o Mourão foi excelente. Eu serei o prefeito de toda a Bagé, independente de questões partidárias. Me propus a unir a cidade e juntar todas as forças em benefício do povo bageense — disse Mainardi após o encontro.

O prefeito acrescentou que "Mourão é um senador da República com fortes relações afetivas, familiares e profissionais com Bagé" e que por isso o procurou para tratar do futuro da cidade. O general serviu em Bagé e sua mãe nasceu na cidade.

Além de destinação de recursos para o município, Mainardi tratou com Mourão sobre outros projetos: