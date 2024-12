Maria do Rosário entrega medalha a Alexandre de Moraes por "contribuição à defesa da democracia"

Maria do Rosário, Alexandre de Moraes e Luciano Bivar na entrega da medalha.

Em visita ao Supremo Tribunal Federal (STF), a deputada Maria do Rosário (PT) entregou a Medalha do Mérito Legislativo ao ministro da Corte Alexandre de Moraes . A honraria foi indicada pelo deputado Luciano Bivar (União Brasil-PE) e concedida ao magistrado como "um reconhecimento da Câmara dos Deputados por sua contribuição à justiça e à defesa da democracia ".

Nas redes sociais, a deputada e ex-candidata à prefeitura de Porto Alegre registrou o momento e elogiou a atuação do ministro contra o que chamou de "ameaças de desestabilização" e "ações golpistas".

"Num Brasil que enfrenta ameaças de desestabilização, a postura do ministro reafirma o papel inegociável das instituições republicanas em defesa da Constituição e a necessária firmeza contra ações golpistas", escreveu Rosário.

Proponente da homenagem, Bivar foi presidente por mais de 20 anos do antigo Partido Social Liberal (PSL), até a fusão da sigla com o Democratas, o que criou o União Brasil. A sigla foi escolhida por Bolsonaro para disputar a eleição vitoriosa de 2018 que o alçou à Presidência da República. Os dois romperam o vínculo em novembro de 2019, culminando na saída de Bolsonaro do partido 11 meses após a posse.