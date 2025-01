Com presença de investigador do serviço secreto dos EUA, Porto Alegre sediará maior evento de investigação digital e segurança digital do Brasil

Porto Alegre foi escolhida para sediar a primeira edição da Digital Investigation Conference Brazil (conferência sobre investigação digital, em tradução livre). No dia 14 de fevereiro, a Capital recebe no Instituto Caldeira autoridades nacionais e internacionais para palestras sobre inteligência digital, investigação criminal e cibersegurança .

Promovido pela WB Educação, especialista em cursos sobre o tema, o evento é dedicado a profissionais da segurança pública e do direito . Na programação, painéis e palestras vão debater o futuro da segurança e da investigação na internet, com nomes reconhecidos destas áreas no Brasil e na América Latina. A proposta é que os palestrantes abordem estratégias e desafios do mundo digital.

— Esse será o maior evento de investigação digital do Brasil, com especialistas de renome discutindo temas urgentes como segurança cibernética e combate a golpes digitais. Além de conteúdos exclusivos e insights valiosos, os participantes terão a chance de ampliar sua rede de contatos, interagir com profissionais da área e se atualizar sobre as tendências que estão transformando o mundo da investigação digital — comenta o delegado Emerson Wendt, um dos idealizadores e integrante do Comitê Científico da DICB 2025.