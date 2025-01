Adolfo Brito será governador por dois dias na próxima semana

Rodrigo Rodrigues / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Nos dias 14 e 15, o presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito (PP), será o governador do Estado em exercício. Como virou tradição o chefe do Legislativo assumir o Executivo por poucos dias no fim do mandato, o vice-governador Gabriel Souza entra em férias no dia 14 para dar a oportunidade a Brito, já que Eduardo Leite retorna do recesso no dia 16.

— Assumir interinamente o governo gaúcho é uma grande honra para mim, especialmente após um ano desafiador e de sintonia absoluta entre Legislativo e Executivo, que se traduziu em agilidade na execução de ações e políticas fundamentais para ajudar na recuperação do nosso Estado — disse o presidente Brito.

A posse do deputado como governador em exercício será em um café da manhã oferecido por Gabriel no dia 14. Mesmo com um mandato breve, Brito já tem toda a agenda definida, com ações voltadas a agricultura, saúde, reconstrução e infraestrutura.

Na terça-feira (14), terá reuniões com federações e cooperativas para compartilhar resultados de debates sobre reserva de água, irrigação e piscicultura, que foram temas prioritários para Brito durante sua presidência na Assembleia. Um documento com as sugestões será entregue ao Piratini até o final de janeiro, e servirá de subsídio para a criação de uma lei estadual capaz de dar segurança jurídica aos produtores que pretendem construir açudes e adotar sistemas de rega.

No dia seguinte, Brito parte para agendas no interior, nas regiões Central e Serra. Pela manhã, acompanha a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que anunciará a a liberação de recursos para reformas no bloco cirúrgico do hospital São João Evangelista, em Sobradinho, cidade em que ele foi prefeito. Em Candelária, Arita vai assinar um convênio de R$ 1 milhão para aquisição de um mamógrafo para o Hospital Beneficente municipal.