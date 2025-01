Quem é Diego Hypolito, ex-ginasta que entra com irmã no "BBB 25"

Diego entra no programa com a irmã Daniele Hypolito.

Diego Hypolito, 38 anos, é um ex-ginasta nascido em Santo André, São Paulo, e que irá participar do BBB com a irmã Daniele Hypolito , 40 anos .

Ele afirma que sempre se espelhou na irmã. Assim como ela, foi pioneiro na ginástica — sendo o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade.

Ele começou a ter a simpatia da torcida brasileira em 2007, ao ganhar o ouro nos Jogos Pan Americanos do Rio. A partir dali, revela que descobriu o gostinho de ser tratado como alguém conhecido.

Atleta de alta performance, já teve que operar o pé, o joelho e o ombro. A recompensa dos esforços da vida inteira dedicado à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016.

Alegre e divertido

Diego entra no reality solteiro. Ele afirma que não poderia ingressar de outra maneira no BBB, se não em dupla com a irmã.