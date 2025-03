Com retorno do calor, temperaturas no RS podem chegar aos 35ºC nesta semana

André Ávila / Agencia RBS

Após uma semana de trégua, o calor volta a marcar presença no Rio Grande do Sul nesta semana. A boa notícia é que, desta vez, não será uma onda de calor. Trata-se apenas de uma massa de ar quente que fará as temperaturas subirem alguns graus por poucos dias. Os termômetros não deverão registrar valores tão altos.

Conforme a previsão da Climatempo, há condição para chuva fraca em áreas da Serra, Região Metropolitana e Região Sul durante a madrugada desta segunda-feira (17). À tarde, municípios da Região Sul, Região dos Vales, Norte, Serra e Litoral Norte poderão registrar pancadas de chuva moderadas.

Itacurubi, na Região Central, e Maçambará, na Fronteira Oeste, poderão registrar máximas de 34ºC e 33ºC, respectivamente. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18ºC e 31ºC. Segundo Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o calor deverá ser mais expressivo na metade oeste do Estado.

Na terça-feira (18), a circulação marítima continuará favorecendo chuviscos isolados em áreas da metade Leste e do Norte. Em Porto Alegre, a previsão é de pancadas isoladas durante o dia. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, tempo deverá se manter firme, mas com muitas nuvens. Temperatura pode chegar a 35ºC no município.

— O tempo firma em quase todo o Rio Grande do Sul na quarta-feira (19). Isso porque vamos ter um sistema meteorológico que vai passar pelo oceano e vai trazer um pouco de ar mais frio e seco de novo. Especialmente, vamos sentir isso no amanhecer de quinta-feira (20), que a temperatura vai voltar a cair — afirma Lopes.

Virada no tempo

Na quarta-feira, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Porto Alegre deve registrar mínima de 18ºC e máxima de 30ºC. Em Alegrete, na Fronteira Oeste, máxima prevista é de 35ºC. Santa Maria, no Centro, a máxima é de 34ºC. Em Imbé, no Litoral Norte, termômetros podem registrar até 28ºC.

O padrão de tempo firme se repete no dia seguinte. Caxias do Sul, na Serra, pode amanhecer com 11ºC na quinta-feira. Ao longo do dia, termômetros podem chegar a 28ºC. Em Porto Alegre, temperatura varia entre 17ºC e 28ºC. Não há previsão de chuva.

— O padrão se mantém, com a metade Leste um pouco mais resfriada do que a metade Oeste. Na sexta-feira (21), sábado (22) e domingo (23), a temperatura volta a subir, tanto nas mínimas quanto nas máximas em todo o Rio Grande do Sul. As áreas do Oeste vão voltar para a casa dos 35ºC e na Região Metropolitana deve chegar aos 32ºC — prevê o meteorologista.

Final do verão

De acordo com o Inmet, o verão termina na quinta-feira, às 6h02min. Com, pelo menos, quatro ondas de calor na conta, Lopes acredita que não deverá haver novos períodos longos de calor extremo no Estado.

— Ao que tudo indica, já estamos entrando em um período bem mais clássico de outono, pelas condições que nós temos visto. É um período mais de outono mesmo, com amanhecer um pouco mais frio e com a temperatura mais alta durante a tarde. Existe aquela amplitude térmica — acrescenta.