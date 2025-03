Massa de ar quente atuará sobre o RS, fazendo máxima passar dos 35°C; veja quando

Apesar do calor, temperatura não vai chegar aos níveis registrados no início do mês. André Ávila / Agencia RBS

Após uma semana de alívio, o calorão deve retornar ao Rio Grande do Sul a partir do próximo domingo (16). Uma massa de ar quente fará com que as máximas ultrapassem os 35°C em algumas regiões do território gaúcho. Porto Alegre, contudo, não terá temperatura tão alta como em fevereiro e no início deste mês.

Conforme Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), os próximos dias ainda serão marcados por um pouco de chuva e rajadas de vento vindas do Sul. Isso fará com que o Estado volte a ter um resfriamento no período da manhã. Com isso, a temperatura na região da Campanha ficará novamente em torno de 10°C no início do dia.

Até sábado (15), as máximas não devem passar dos 30°C nas regiões da fronteira com a Argentina e no Noroeste, por exemplo. Durante a tarde, a temperatura deve chegar à casa dos 27°C ou 28°C em diferentes cidades, inclusive no centro-oeste do Estado.

— No sábado, ainda não faz 30°C. O calor vai começar a ganhar força a partir do domingo. Aí sim começaremos a ter pontos do Estado que vão passar dos 32°C e 33°C já, principalmente nas áreas do Oeste. Esse calor vai se espalhando pelo RS ao longo da semana — afirma Lopes.

Leia Mais Primeiro radar meteorológico do governo gaúcho não irá mais para o Vale do Caí

Assim, a partir de segunda-feira (17), outras áreas começarão a ter temperatura mais alta. De toda forma, o meteorologista ressalta que esse período não deve ser quente como os registrados em fevereiro e no início de março.

— Mas a temperatura certamente, na terça (18) e na quarta-feira (19), já vai superar os 35°C em algumas regiões do Estado que são tipicamente as que temos as máximas mais altas, como Centro, Campanha, Oeste e Noroeste.

Na Capital, entretanto, a massa de ar quente não deve ser tão sentida dessa vez, já que será mais fraca do que as anteriores. Além disso, Lopes aponta que Porto Alegre terá a presença de um vento mais de leste na próxima semana e que, inclusive, há possibilidade de chuva fraca no Litoral em alguns dias, o que manterá a temperatura mais amena em relação às áreas do interior do Rio Grande do Sul.

Isso significa que a Capital deve ter temperatura alta, acima de 30°C, na próxima semana, mas nada comparado ao calor intenso sentido no início do mês.

Como será a quinta-feira

De acordo com a Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão em níveis médios da atmosfera deve reforçar e espalhar mais as instabilidades sobre o Rio Grande do Sul na quinta-feira. Isso fará com que o dia amanheça marcado pela presença de nebulosidade em todo o Estado — de toda forma, o sol deve aparecer durante alguns momentos no decorrer das horas.

A partir do turno da tarde, as pancadas de chuva ganham força e se espalham pela Fronteira Oeste, Campanha Gaúcha, Sul, Região Central, Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral, Vales e Serra. Há possibilidade de chuva forte sobre alguns municípios da serra gaúcha e dos Vales, com potencial para raios e rajadas de vento.

Já nas Missões, o tempo mais aberto, sem chance de chuva significativa, deve predominar. Em Porto Alegre, há condições para pancadas isoladas no período da manhã. No decorrer do dia, a chuva deve persistir na Capital, podendo se intensificar em alguns momentos. A temperatura vai variar entre 21°C e 28°C.