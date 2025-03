Mínimas abaixo dos 15°C e máximas acima dos 30°C; veja como fica o tempo no RS neste final de semana

Em Porto Alegre, haverá predomínio de tempo firme ao longo do final de semana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O final de semana será marcado por uma grande amplitude térmica e pelo início de uma nova massa de ar quente no Rio Grande do Sul. Enquanto as manhãs devem ter mínimas abaixo dos 15°C, as tardes serão de máximas acima dos 30°C em algumas regiões.

Conforme Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a amplitude térmica será mais acentuada ao longo do sábado (15), já que o começo do dia terá temperatura baixa em determinadas áreas do território gaúcho. Alguns municípios da Campanha, por exemplo, podem ter mínimas de 10°C ou 11°C.

— Durante a tarde, vai aquecer, chegando a 28°C ou 29°C no Oeste. Então, a temperatura sobe e fica agradável na maioria das regiões, especialmente no Oeste e parte do Noroeste. Começa a ficar um pouco mais quente, próximo a 30°C — afirma.

Tempo firme

De acordo com a Climatempo, a atuação de um sistema de alta pressão, que avança após o afastamento da frente fria, deve manter a condição de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, o sol aparecerá entre nuvens, conduzindo a elevação dos termômetros. Não há previsão de chuva significativa em nenhuma das áreas.

Em Porto Alegre, haverá predomínio de tempo firme ao longo do dia, com sol entre muitas nuvens. Os termômetros variam de 16°C a 26°C.

Já no domingo (16), a massa de ar quente passa a atuar sobre o Rio Grande do Sul, comenta Lopes. Por isso, o aquecimento será mais acentuado e algumas cidades do Noroeste, Oeste e Centro poderão registrar máximas acima dos 30°C:

Leia Mais Como é feita a medição da temperatura nas estações do Inmet; veja se a sua cidade tem uma

— Existe uma elevação gradual das máximas e das mínimas. A temperatura mínima deve ficar entre 13°C e 15°C na maioria das regiões, mais aquecido do que no sábado. À tarde, esquenta e aí supera os 30°C, podendo chegar a 32°C.

A expectativa é que a temperatura siga subindo de 1°C a 2°C por dia no decorrer da próxima semana. Os dias mais quentes devem ser terça (18) e quarta-feira (19), com máximas superando os 35°C nas regiões Oeste, Central e Noroeste. Em Porto Alegre, contudo, os termômetros não devem ultrapassar os 28°C a partir de domingo.