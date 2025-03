Empresa de consultor do governo gaúcho vence primeira etapa de licitação sobre nova mancha de inundação no RS

A empresa gaúcha Rhama Consultoria Ambiental venceu a primeira etapa da licitação para executar um novo projeto de modelagem hidrodinâmica no Rio Grande do Sul . A proposta consiste em realizar estudos para a previsão de eventos hidrológicos críticos, como enchentes, e elaboração de manchas de inundação.

Um dos sócios da empresa é o engenheiro Carlos Tucci, integrante do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do governo do Estado. O grupo é formado por profissionais de entidades e universidades que prestam assistência às ações tomadas pela administração estadual.