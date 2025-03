Atuação de ciclone extratropical em alto-mar  aumenta chance de chuva nesta sexta-feira no RS

Porto Alegre pode ter alguma chuva na madrugada de sexta-feira, mas tempo deve firmar ao longo do dia. Renan Mattos / Agencia RBS

A projeção é que o calorão volte ao Rio Grande do Sul no próximo domingo, seguindo pelo início da outra semana. As máximas podem passar dos 35ºC em algumas regiões. Até lá, é a chuva e a baixa temperatura no amanhecer que se destacam na previsão do tempo.

Nesta sexta-feira (14), a atuação de um ciclone extratropical em alto-mar deve estimular a entrada de vento de origem marítima sobre a costa gaúcha.

Segundo a Climatempo, o fenômeno não terá grande influência no tempo, mas favorecerá a formação de chuva, ainda que fraca, sobre o Leste e parte da Serra. Nas demais regiões do Estado, a sexta-feira será de tempo firme com sol entre nuvens.

Em Porto Alegre, na madrugada, ainda pode ter chuva fraca, mas de forma isolada. No decorrer do dia, o predomínio é de tempo firme, com momentos de sol entre nebulosidade variável. A temperatura varia entre 18ºC e 24ºC.

Máximas no RS nesta sexta-feira (14):

Santo Ângelo - 28°C

Iraí - 28°C

Horizontina - 28°C

Santa Rosa - 28°C

São Borja - 28°C

São Miguel das Missões - 27°C

Itaqui - 27°C

Ijuí - 27°C

Frederico Westphalen - 27°C

Maçambará - 27°C

Fonte: Climatempo

Calor volta no domingo

Até sábado (15), as máximas não devem passar dos 30°C nas regiões da fronteira com a Argentina e no Noroeste. Durante a tarde, a temperatura deve chegar à casa dos 27°C ou 28°C em diferentes cidades, inclusive no centro-oeste do Estado.

— No sábado, ainda não faz 30°C. O calor vai começar a ganhar força a partir do domingo. Aí sim começaremos a ter pontos do Estado que vão passar dos 32°C e 33°C já, principalmente nas áreas do Oeste. Esse calor vai se espalhando pelo RS ao longo da semana — afirma Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A partir de segunda-feira (17), outras áreas começarão a ter temperatura mais alta. De toda forma, o meteorologista ressalta que esse período não deve ser quente como os registrados em fevereiro e no início de março.

Porto Alegre não terá calorão

Na Capital, a massa de ar quente não deve ser tão sentida dessa vez, já que será mais fraca do que as anteriores. Além disso, Lopes aponta que Porto Alegre terá a presença de um vento mais de Leste na próxima semana e que, inclusive, há possibilidade de chuva fraca no Litoral em alguns dias, o que manterá a temperatura mais amena em relação às áreas do interior do Rio Grande do Sul.

Isso significa que a Capital deve ter temperatura alta, acima de 30°C, na próxima semana, mas nada comparado ao calor intenso sentido no início do mês.