Por que Porto Alegre e Região Metropolitana não serão afetadas pelo calorão na próxima semana? Entenda

Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), explica que a temperatura vai subir gradualmente e que algumas cidades do Noroeste, Oeste e Centro poderão registrar máximas acima dos 30°C no domingo . No decorrer da semana, as mesmas regiões devem ter temperatura acima dos 35°C.

Calor na metade oeste do RS

De acordo com o meteorologista, o aquecimento acima de 35°C ficará concentrado nas regiões mais continentais, na metade oeste do Estado , principalmente devido à influência de um ar mais frio que estará sobre o oceano:

— Tivemos o ingresso de um ar mais frio e seco, que está sendo responsável pela temperatura mais baixa. Essa massa de ar frio vai se deslocando para o oceano ao longo do final de semana, mas as áreas mais ao leste do Rio Grande do Sul vão sofrer ainda um pouco com o vento de Leste e Sudeste. Isso vai trazer um ar mais frio, por isso não esquenta tanto nessas regiões.