Jovem morre em acidente no bairro São José, em Caxias do Sul

O motociclista Kauã Nunes Vieira da Costa, 21 anos, morreu após uma colisão contra uma camionete na noite de sexta-feira (14). O acidente aconteceu no bairro São José, por volta das 19h30min.

Conforme informações da Brigada Militar, o jovem morreu no local. Segundo o delegado Renato Nobre Bas, Costa era o condutor de uma Honda CG 160 que colidiu em uma Volkswagen Amarok .

O acidente foi registrado na Rua Fortunato Mosele, no cruzamento com a Pio XII. De acordo com o delegado, ninguém na camionete se feriu.