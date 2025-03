Cadela de Gene Hackman morreu por desidratação e fome, mostra autópsia

Gene Hackman foi encontrado morto em 18 de fevereiro. HECTOR MATA / AFP

Zinna, a cadela do ator Gene Hackman e da esposa dele, Betsy Arakawa, morreu de desidratação e fome, segundo a autópsia feita pelo laboratório veterinário do Departamento de Agricultura do Novo México. O relatório foi obtido pela agência Associated Press. Gene Hackman foi encontrado morto em 18 de fevereiro deste ano e Betsy havia falecido uma semana antes.

O animal estava em mumificação parcial. Embora a decomposição severa possa ter obscurecido as alterações nos órgãos, não há evidência de doença infecciosa, trauma ou envenenamento capaz de resultar em morte.

O relatório menciona que o estômago dela estava praticamente vazio, exceto por pequenas quantidades de pelo e bile.

Zinna, uma mistura da raça kelpie, era um dos três cães do casal. Ela foi encontrada morta em uma caixa no armário do banheiro, perto do corpo de Betsy Arakawa, porém dois outros cães sobreviveram.

Causa da morte de Gene Hackman

As autoridades confirmaram na última semana que Hackman morreu de doença cardíaca por complicações do Alzheimer dias após a morte da esposa, provocada por uma doença rara transmitida por roedores. Nos estágios avançados do Alzheimer, o ator possivelmente não estava ciente de que ela estava morta.

Hackman foi encontrado na entrada da casa, e Arakawa foi encontrada em um banheiro. Assim como o cachorro, seus corpos estavam se decompondo com certa mumificação, uma consequência do tipo de corpo e do clima no ar especialmente seco de Santa Fé, a uma altitude de quase 2,2 mil metros.

Embora as mortes tenham sido consideradas como de causas naturais, o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé ainda não concluiu a investigação. Segundo a polícia, a linha do tempo do caso está sendo unida a informações obtidas dos telefones celulares que estavam na casa e os últimos contatos do casal.

— O caso é considerado aberto até que tenhamos as informações necessárias para fechar a linha do tempo —, disse Denise Womack Avila, porta-voz do xerife.

Zinna foi resgatada de um abrigo e tornou-se "uma companheira incrível", que estava sempre ao lado de Betsy Arakawa, disse Joey Padilla, proprietário do centro de cuidados para animais de estimação Santa Fe Tails, atual responsável pelos dois cães sobreviventes.

Quem era Betsy Arakawa

Arakawa, nascida no Havaí, estudou como pianista de concerto, frequentou a Universidade do Sul da Califórnia e conheceu Hackman em meados da década de 1980, quando trabalhava em uma academia da Califórnia.

Quem era Gene Hackman

Hackman, um ícone de Hollywood, ganhou dois Oscars durante uma carreira histórica em filmes como Operação França, Momentos Decisivos e Superman - O Filme, dos anos 1960 até sua aposentadoria no início dos anos 2000.

Ao longo da longeva carreira, Eugene Allan Hackman conquistou dois prêmios Oscars, pelos filmes Operação França (1971), como melhor ator, e Os Imperdoáveis (1992), como melhor ator coadjuvante. Ele ainda recebeu outras três indicações, como melhor ator por Mississippi em Chamas (1988) e como melhor ator coadjuvante por Meu Pai, um Estranho (1970) e Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (1967).

A filmografia do artista conta com mais de 100 atuações, incluindo clássicos como Superman (1978), A Firma (1993) e Os Excêntricos Tenenbaums (2001). Hackman também trabalhou em diversas séries de TV e no teatro. Antes de começar a carreira de ator, ele foi fuzileiro naval e serviu na China, no Japão e no Havaí. Ele estreou em peças teatrais nos anos 1960.

Hackman se aposentou em 2004, com o filme Uma Eleição Muito Atrapalhada. Desde então, quis se afastar dos holofotes em sua vida em Santa Fé.

O ator é pai de três filhos, frutos do relacionamento com a primeira esposa, Faye Maltese, falecida em 2017, com quem ficou casado entre 1956 e 1986. Hackman casou-se com Betsy em 1991.

O casal levou uma vida privada depois de se mudar para Santa Fé décadas atrás.