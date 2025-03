Gene Hackman morreu por problemas cardíacos uma semana após a esposa, dizem autoridades

A morte do ator Gene Hackman , 95 anos, foi causada por doença cardiovascular, em 18 de fevereiro. As conclusões foram divulgadas por autoridades locais nesta sexta-feira (7). Ele também tinha pressão alta crônica, problemas respiratórios e doença de Alzheimer avançado, que agravaram a situação.

A esposa dele Betsy Arakawa, 65, morreu uma semana antes, no dia 11, por uma síndrome pulmonar causada por Hantavírus, transmitido por roedores, conforme as análises forenses. Ambos foram encontrados mortos na casa onde moravam, no dia 26 de fevereiro, no Estado norte-americano do Novo México.