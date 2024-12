Melo confirma Cezar Schirmer no secretariado, mas diz que pode mudar de pasta

Melo evitou confirmar qual será a estrutura do novo governo , mas disse que extinguirá alguns órgãos e criará outros . Adiantou que as mudanças serão feitas para melhorar os serviços em áreas que deixaram a desejar no primeiro mandato. Entre elas está a zeladoria da cidade.

Na entrevista, disse que vai analisar os nomes apresentados pelos partidos aliados e que levará em conta a formação compatível com as exigências do cargo. Revelou que nenhum partido apresentou candidato a secretário da Fazenda, mas não confirmou a permanência de Rodrigo Fantinel. Também não quis confirmar se Germano Bremm, secretário do Meio Ambiente e responsável pela Reconstrução, seguirá no cargo. A probabilidade maior é de que Bremm seja mantido.