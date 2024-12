Sebastião Melo confirma concessão do Dmae à iniciativa privada

Sebastião Melo trocou o diretor do Dmae no começo da semana.

Agora é oficial: o prefeito Sebastião Melo confirmou na manhã desta quinta-feira (5), em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, que vai enviar à Câmara o projeto que autoriza o governo a fazer a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada. Melo chama de "parceirização" o que tecnicamente é a concessão dos serviços de saneamento. O projeto poderá ser encaminhado ainda neste ano, para votação em 2025, ou no início do próximo ano.