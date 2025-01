São José x Inter na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

O Inter entra em campo nesta terça-feira (28), às 21h30min, para enfrentar o São José pelo Gauchão. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Como chegam São José e Inter

SÃO JOSÉ

O São José empatou suas duas partidas no Gauchão. Após briga de torcedores no Passo D'Areia, na primeira rodada, a Federação Gaúcha modificou o local da partida para Novo Hamburgo. O clube da Zona Norte de Porto Alegre, queria ter mandado a partida em Ijuí, onde atuou no sábado, ou Pelotas, onde jogará na próxima rodada.

INTER

O Inter chega de vitória por 2 a 0 no Juventude, no sábado (25). O técnico Roger Machado deve manter a base do time. Modificações pontuais devem ser realizadas só em caso de desgaste.