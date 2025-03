Súmula do Gre-Nal 445 relata arremesso de bomba e garrafa ao campo pela torcida do Grêmio

Rolo de bobina, que teria vindo da arquibancada norte, acertou o rosto de Borré, no final do primeiro tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

A súmula do Gre-Nal 445, assinada pelo árbitro Ramon Abatti Abel, foi divulgada na tarde desta segunda-feira (10). O documento aponta ocorrências, como arremessos de bomba, garrafa e bobinas de papel ao campo, por parte de torcedores do Grêmio, e que sinalizadores foram acesos pela torcida do Inter.

Conforme relato do árbitro, a primeira ocorrência em relação à torcida gremista ocorreu logo após o primeiro gol colorado, de Carbonero, aos 22 minutos da etapa inicial: "a torcida da Geral do Grêmio após o gol arremessaram várias bobinas de papel em direção ao campo de jogo".

Na sequência, após o segundo gol, de Alan Patrick: "foi arremessado uma bomba próximo ao assistente 2 (Bruno Boschilia) vinda da torcida do Grêmio, que estourou dentro do campo de jogo, porém não atingiu ninguém".

Ainda no primeiro tempo, um rolo de bobina, que também teria vindo da arquibancada norte, onde ficam as organizadas gremistas, também acertou o rosto de Borré, conforme relata Ramon Abatti Abel. O fato paralisou o jogo por cerca de dois minutos e só foi retomado após a chegada do policiamento no local.

A terceira, e última, ocorrência sobre a torcida do Tricolor ocorreu nos acréscimos do segundo tempo. Novamente envolvendo a o setor da Geral do Grêmio: "foi arremessado uma garrafa de Pepsicola em direção ao campo de jogo, tal arremesso foi feito do setor da torcida organizada geral e não atingiu nenhum jogador no campo de jogo".

Sinalizadores na torcida colorada

Segundo o árbitro, sinalizadores foram acesos aos 22 minutos do primeiro tempo pelos colorados, logo após o gol de Carbonero, que abriu o placar no clássico, válido pela ida da final do Gauchão. Um torcedor foi identificado e conduzido para delegacia de polícia, conforme o documento.

Possíveis punições

Os casos apontados pela arbitragem deverão parar na Justiça Desportiva, e poderão resultar em punição aos clubes — especialmente ao Grêmio, por ser mandante da partida e pela gravidade dos arremessos de artefatos ao campo.

O artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) aponta que: "quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial".

Além disso, mais uma vez, deixa claro que a "comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade".

Veja as ocorrências registradas na súmula do Gre-Nal 445

"Informo que aos 22 Minutos do primeiro tempo após o gol da equipe do S.C. Internacional foram utilizados sinalizadores na torcida do S.C. Internacional. O sistema de anuncio sonoro foi utilizado informando da proibição dos mesmo. O torcedor foi identificado, sendo conduzido para Delegacia de polícia. A torcida da geral do Grêmio após o gol arremessaram várias bobinas de papel em direção ao campo de jogo. Cumpro informar que as 25 minutos do primeiro tempo após o segundo gol da equipe S.C. Internacional foi arremessado uma bomba próximo ao assistente 02 vinda da torcida do Grêmio que estourou dentro do campo de jogo porém não atingiu ninguém.

Informo que aos 43 minutos do primeiro tempo enquanto os jogadores da equipe S.C. Internacional estavam no aquecimento o jogador n 19 Sr.: Rafael Santos Borre Maury foi atingido por um rolo de bobina no rosto, tal objeto foi arremessado do setor de torcedores da geral do Grêmio. O jogo foi paralisado por 2 minutos e após a chegada do policiamento no local foi reiniciado. Já nos acréscimos do 2 tempo foi arremessado uma garrafa de Pepsicola em direção ao campo de jogo, tal arremesso foi feito do setor da torcida organizada geral e não atingiu nenhum jogador no campo de jogo."