O que dizer sobre a decisão da arbitragem na expulsão do jogador do São José contra o Inter

Se a interferência do VAR na última rodada gerou polêmica, desta vez tivemos um exemplo de sua melhor aplicação. O lance entre Jhonata Varela, do São José, e Alan Patrick, do Inter, seguiu o protocolo ideal: revisão criteriosa, decisão rápida e acerto na decisão final.

A entrada de Varela foi brusca, atingindo Alan Patrick com as travas da chuteira na altura do joelho. Um lance rápido, difícil de captar o ponto exato de contato na imagem ao vivo.

Daronco, árbitro da Fifa, inicialmente marcou apenas a falta, mas o VAR, comandado por Douglas Silva, interveio corretamente. Aos 13 minutos do primeiro tempo, ele chamou o árbitro para a revisão no monitor.

Com o auxílio do vídeo, Daronco retornou ao campo, sem hesitar, e aplicou o cartão vermelho direto. Uma decisão final indiscutível, tomada com agilidade e segurança.

Nem sempre será assim, e o Gauchão tem demonstrado alguma oscilação nas decisões da arbitragem. No entanto, se há um modelo a ser seguido é esse. O VAR deve ter o critério de interferência sem exageros ou confusões, garantindo justiça sem comprometer a fluidez do jogo.

