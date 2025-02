Como Vuaden e a equipe de arbitragem avaliaram internamente a decisão tomada no lance entre Monsalve e Abner

Jonathan Pinheiro durante Grêmio x Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Assim como os jogadores, a equipe de arbitragem também se reúne após os jogos e avalia suas decisões. Depois de Grêmio x Juventude não foi diferente.

Após deixarem a Arena sob pressão por volta das 2h da madrugada de domingo (23), os árbitros do jogo foram à sede da Federação Gaúcha de Futebol para avaliar os principais lances. E chegaram a um consenso sobre a entrada de Abner em Monsalve.

Na autoavaliação, foi compreendido entre os árbitros que o principal equívoco da equipe foi do VAR, comandado por Douglas Silva, em não chamar o árbitro de campo, Jonathan Pinheiro, para revisar o lance à beira do gramado. Além disso, também houve a avaliação de que o pênalti deveria ter sido marcado.

O que pensa a Comissão de Arbitragem

O chefe da Comissão de Arbitragem, Leandro Vuaden, conversou com os árbitros por telefone. Ele questionou a falta de interferência e avaliou que houve erro no procedimento, até levando em conta também o padrão de intervenção que tem sido adotado no campeonato. Internamente, Vuaden também considerou que o pênalti deveria ter sido marcado.

A minha opinião sobre o lance

Minha opinião sobre o lance é de que houve infração. Mesmo que Abner tenha tocado na bola antes, ele também acertou a perna do adversário, o que caracteriza o pênalti.

A falta de interferência do VAR destoa do critério que tem sido aplicado e acabou gerando um erro que poderia ter sido corrigido com a revisão.

Considero importante trazer esses pontos para que o debate seja técnico sobre o que aconteceu sábado e o que acontece a cada rodada do Gauchão.

Relembre o lance