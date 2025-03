Oito segundos ou um escanteio misterioso: entenda como vai funcionar a nova regra no Brasileirão

Há critérios para definir quando o goleiro tem controle da bola. Fernando Alves / EC Juventude

O Brasileirão 2025 começa com uma mudança importante nas regras do jogo. A partir de agora, os goleiros terão um limite de oito segundos para controlar a bola com as mãos. Caso ultrapassem esse tempo, o árbitro concederá um escanteio ao time adversário.

Até a temporada passada, o limite era de seis segundos, e a punição para o goleiro que excedesse esse tempo era um tiro livre indireto no local da infração. Agora, além da alteração no tempo e na punição, os árbitros deverão realizar uma contagem regressiva visual dos últimos cinco segundos, estendendo o braço para o alto.

Apesar de haver critérios para definir quando o goleiro tem controle da bola, a marcação do tempo dependerá da interpretação do árbitro. Ele será responsável por determinar o momento exato em que a posse do goleiro se inicia, assim como pela execução da contagem dos primeiros três segundos antes da sinalização visual.

A intenção da mudança é clara: tornar o jogo mais dinâmico. No entanto, a aplicação da nova regra dependerá da forma como os árbitros conduzirão a contagem e do rigor com que a punição será aplicada.

O Brasileirão terá a novidade a partir da primeira rodada. As outras competições já iniciadas aplicarão a medida em momentos distintos. A Copa do Brasil, por exemplo, passará a adotar a novidade nos jogos da terceira fase. Os clubes já foram comunicados sobre as alterações, de acordo com a CBF.

O que diz a nova regra

"Um escanteio é concedido se um goleiro, dentro de sua grande área, controlar a bola com a(s) mão(s)/braço(s) por mais de oito segundos antes de soltá-la.

Considera-se que um goleiro controla a bola com a(s) mão(s)/braço(s) quando:

a bola está entre sua(s) mão(s)/braço(s) ou entre sua(s) mão(s)/braço(s) e qualquer superfície (por exemplo, solo, próprio corpo);

segurando a bola na(s) mão(s) aberta(s) estendida(s);

quicando no chão ou jogando-a no ar.

O árbitro decidirá quando o goleiro tem o controle da bola e quando os oito segundos começam. Ele também fará a contagem regressiva visual dos últimos cinco segundos, estendendo a mão e o braço para o alto.

Um goleiro não pode sofrer disputa pela bola por parte de um adversário enquanto estiver no controle da bola com a(s) mão(s)/braço(s)".

Leia Mais Clubes pedem à CBF adiamento de jogos da 12ª rodada do Brasileirão por causa do Mundial