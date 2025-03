Depay coloca Brasileirão entre as 5 melhores ligas do mundo e destaca adaptação ao Corinthians

Memphis falou em entrevista à ESPN holandesa. SANDER KONING / ANP / AFP

O holandês Memphis Depay surpreendeu ao colocar o Campeonato Brasileiro entre as cinco ligas mais fortes do mundo. Em entrevista à ESPN, o atacante do Corinthians destacou o nível de talento, a fisicalidade e as condições climáticas como fatores que tornam a competição uma das mais exigentes do futebol mundial.

— Acho que a liga brasileira está entre as cinco melhores do mundo. Baseado puramente em talento, luta, fisicalidade. As condições em que você joga. Depois de cada partida, nós nos pesamos e eu perco três quilos em noventa minutos. As condições são diferentes. A liga só vai ficar maior nos próximos anos. Você também vê que todos os talentos vão para a Europa— analisou o jogador.

A chegada de Depay ao Corinthians foi cercada de dúvidas, mas ele garantiu que a escolha pelo clube paulista foi um desafio pessoal.

— Quando fui para a liga brasileira, todo mundo pensava: 'O que Memphis vai fazer?' Um clube na zona de rebaixamento preocupa. Mas em dois meses nós mudamos tudo completamente. Então, no final, é por causa da minha capacidade futebolística que o técnico Ronald Koeman fez a escolha de ir ao Brasil e quis ver de perto. Isso, claro, é muito legal — afirmou o jogador que voltou a ser chamado para a seleção de seu país.

O atacante também admitiu que sua adaptação ao futebol brasileiro exigiu coragem e um salto no escuro.

— Não foi uma escolha fácil. Joguei em grandes clubes na minha carreira. Mas me atraiu. Claro que há um risco. O clube estava longe na competição, você não sabe o que esperar, você tem um pressentimento e ouve o quão grande o clube é. Mas você não sabe como a estrutura funciona, você não conhece a competição. No final, eu dei esse passo— comentou o camisa 10 do Timão.

Sobre o ambiente do futebol brasileiro, Depay se mostrou impressionado com a atmosfera dos estádios lotados.

— Pessoalmente, fiquei surpreso e acho que isso se encaixa na minha jornada. Os estádios estão cheios. Já joguei para cem mil pessoas no Camp Nou ou oitenta mil no Old Trafford, mas o que você vivencia lá é completamente diferente.

Convocado novamente para a seleção holandesa, o atacante minimizou qualquer dificuldade em atuar no Brasil e defender o seu país.

— Acho que se você quer jogar pela seleção holandesa, não deveria importar de onde você tem que voar. Você só quer estar lá, isso é lógico. São apenas quatro horas de diferença de fuso horário e estou acostumado a viajar muito. Você só precisa planejar bem.

Depay estará à disposição de Koeman para o duelo contra a Espanha, nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no De Kuip, pelas quartas de final da Liga das Nações. Apesar da importância do confronto europeu, ele mantém o foco na busca pelo seu primeiro título com a camisa do Corinthians.

O time alvinegro enfrentará o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, no dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Preparação para a final do Paulistão

O Corinthians quer aproveitar este período de preparação para recuperar seus jogadores a tempo do clássico. A maior preocupação é com o meia Rodrigo Garro, que sofre com dores no joelho e, por isso, ficou de fora da partida no Allianz Parque.

— Ainda não podemos dizer, mas creio que o mais importante é que ele se recupere 100%. Precisamos dele, porque é um jogador fundamental para a equipe —afirmou o técnico Ramón Díaz.