Frente Parlamentar Brasil-Israel é lançada na Assembleia do RS

Cerimônia ocorreu no Salão Júlio de Castilhos, nesta segunda. Fernando Gomes / Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou, nesta segunda-feira (12), a Frente Parlamentar Brasil-Israel. O grupo de parlamentares pretende promover debates, eventos e iniciativas que reforcem a cooperação entre as nações. A cerimônia ocorreu no Salão Júlio de Castilhos, no primeiro andar do Palácio Farroupilha.

Durante o lançamento da frente parlamentar, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, ministrou a palestra "Democracia sob ataque: o contexto geopolítico do Oriente Médio".

— Esta frente poderá nos ajudar a reconstruir as pontes necessárias entre Israel e o Brasil. São países que têm muita coisa em comum. Temos relações históricas, de cooperação. Podemos crescer juntos. Nós podemos fabricar tecnologia israelense em Porto Alegre, tem pessoas muito capacitadas para produzir essas coisas e vendê-las para todo o mundo — disse Erdreich.

A iniciativa de criar a frente parlamentar na Assembleia Legislativa partiu do deputado estadual Felipe Camozzato (Novo). O objetivo do movimento, segundo ele, é estreitar e fortalecer laços entre o Brasil e Israel, promovendo discussões sobre temas como democracia e liberdade, além de ampliar as relações internacionais por meio da troca de experiências nas áreas de inovação, segurança, educação e agricultura.

— Democracia e liberdade são mensagens muito claras do povo gaúcho e do de Israel. Essa frente parlamentar será um espaço de troca de ideias, de pautas, de inovação, de habitação, de segurança, agricultura e boas práticas — diz Camozzato.

Vinte e um deputados estaduais foram signatários para a criação do grupo. O movimento surgiu em parceria com a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS). Segundo a entidade, a criação da frente tem como objetivo "fortalecer os laços entre Brasil e Israel por meio do diálogo e da cooperação em áreas estratégicas, como educação, inovação, segurança, liberdade e defesa da democracia".

— A Frente Parlamentar Brasil–Israel é uma conquista importante para reafirmarmos valores essenciais que unem nossos povos: a liberdade, a democracia e o compromisso com o desenvolvimento. Em tempos de polarização e ataques às instituições, é fundamental estreitar relações com países que compartilham desses princípios — afirma a presidente da FIRS, Daniela Russowsky Raad.

Representação também na Câmara Municipal

Em março, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre também oficializou a instalação da Frente Parlamentar Brasil-Israel em âmbito municipal. A proposta foi da vereadora Fernanda Barth (PL). Quando a iniciativa tomou forma na Câmara, Fernanda afirmou que entre os objetivos estavam "destruir narrativas mentirosas" e "esclarecer o que de fato está em disputa nos conflitos enfrentados".

Sobre a FIRS