Sites tentam fraudar inscrições para o Enem 2025, que ainda não estão abertas

As candidaturas são feitas pela página do participante do Enem, no site do Inep. sidneydealmeida / stock.adobe.com

Sites falsos estão tentando fraudar as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que abrem no dia 26 de maio e seguem até 6 de junho. As datas oficiais foram divulgadas pelo Ministério da Educação. As aplicações das provas serão em 9 e 16 de novembro. As informações são do jornal O Globo.

Esses portais falsos pedem informações pessoais dos usuários, como data de nascimento e número de CPF. As autoridades foram acionadas para investigar o caso. A Polícia Federal (PF) solicitou que o Google faça a remoção dos conteúdos ilegais, conforme a Band.

As candidaturas reais são feitas pela Página do Participante do Enem, no site do Inep.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição para as provas deste ano.

Instituído em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia anualmente o desempenho escolar dos estudantes ao término do Ensino Médio. Os participantes que ainda não concluíram a escola podem participar como treineiros, e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do governo federal.

O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior naquele país.

O exame também é aplicado a pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas, em datas diferentes do Enem regular.