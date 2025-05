Inter enfrentará o Maracanã pela Copa do Brasil em Santa Catarina; veja o local 

Orlando Scarpelli é o estádio do Figueirense.

A CBF confirmou, nesta segunda-feira (12), que Inter e Maracanã se enfrentarão no Estádio Orlando Scarpelli , em Florianópolis, pela Copa do Brasil. O confronto está marcado para 22 de maio, às 19h.

Inicialmente, o jogo estava previsto para ocorrer no Presidente Vargas, em Fortaleza. No entanto, o clube cearense optou pela venda do mando de campo. Os valores não foram divulgados.