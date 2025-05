Como chega o Esportivo para a disputa da Divisão de Acesso 2025

Técnico Alê Menezes comanda o Esportivo na Divisão de Acesso. Kevin Sganzerla / Esportivo / Divulgação

O Esportivo estreia na Divisão de Acesso, no sábado (17), às 16h, diante do União Frederiquense, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com mais de um mês de preparação, a equipe alviazul busca o retorno à elite estadual, após o rebaixamento em 2023.

Na casamata, o experiente Alê Menezes, 48 anos. Contratado nesta temporada, o treinador já comandou outros clubes na Divisão de Acesso. No ano passado, trabalhou no Cruzeiro e no Bagé. Em 2023, dois trabalhos em clubes da Serra. Primeiro no Veranópolis e depois no Brasil-Far. Antes, em 2021 e 2022, esteve no Glória.

— Os desafios da Divisão de Acesso são imensos. Não adianta, todas as equipes que disputam a competição almejam, sim, uma das duas vagas à elite do futebol gaúcho, e com a gente não vai ser diferente. O Esportivo oferece uma estrutura excepcional, então tanto jogadores como comissão técnica, só terão o trabalho de chegar aqui e trabalhar — analisou Alê Menezes na sua apresentação no clube.

No elenco, alguns atletas conhecidos. O primeiro é o lateral-esquerdo Samuel Balbino, 30 anos, que disputou a competição pelo Tivo no ano passado e em 2021. Além disso, defendeu o Caxias em 2019. Do meio para frente, o meia-atacante Ramon Reis, 32 anos, acumula passagens por Pelotas, Novo Hamburgo e Bagé.

Aos 21 anos, o meia Dudu Dall’Agnol é considerado um dos destaques da base do Ypiranga, despertando interesse de outros clubes. Ele tem contrato até 2026 com o clube de Erechim e está emprestado ao Esportivo. Já o atacante Victor Jesus retorna ao Esportivo para disputar a Divisão de Acesso. No ano passado, foram 12 jogos e dois gols marcados.

Conheça o elenco do Esportivo

Goleiros

Mario Vinicius, Regis e Wagner Coradin

Lateral-direito

Marcão

Laterais-esquerdo

Gui Vieira e Samuel Balbino

Zagueiro

Kelvin, Anderson, Octávio Assis e Wendell

Volantes

Almer, Léo Reichert, Makelele e Yohan

Meias

Dudu Dall’Agnol e Ramon Reis

Atacantes

Gabriel Guimarães, Gustavo, Victor Jesus, Wallisson e Wellington

Tabela inicial

1ª rodada

17/05 - sábado - 16h - Esportivo x União Frederiquense

2ª rodada

25/05 - domingo - 18h30min - Lajeadense x Esportivo

3ª rodada

28/05 - quarta - 19h - Esportivo x Aimoré

4ª rodada

1º/06 - domingo - 15h - Bagé x Esportivo

5ª rodada

08/06 - domingo - 15h - Esportivo x Gaúcho

6ª rodada

11/06 - quarta - 20h - Inter-SM x Esportivo

7ª rodada

15/06 - domingo - 15h - Novo Hamburgo x Esportivo