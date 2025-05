Em entrevista à jornal uruguaio, Arezo admite que Grêmio vetou sua ida ao Peñarol: "O clube disse que não"

Arezo tem seis gols marcados neste ano e está na vice-artilharia do Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

Vice-artilheiro do Grêmio em 2025, o centroavante Arezo admitiu que quase deixou o time no início do ano. Em entrevista ao jornal El País, o uruguaio revelou que tinha interesse em se transferir para o Peñarol, clube que buscou a sua contratação. Entretanto, esbarrou no veto da diretoria gremista.

Arezo se mostrou contente com o momento que vive no Tricolor, em que marcou seis gols na temporada. Contudo, deixou as portas em aberto para retornar ao time de seu país, que defendeu em 2023. O jogador ainda revelou que conversou com o presidente do Peñarol Ignacio Ruglio.

— Falamos com o Ignacio Ruglio, pensamos que talvez existisse a possibilidade de poder sair e tratamos de fazer o máximo possível para ver se acontecia essa saída. Quando tentamos negociar, o clube disse que não, que não havia como sair, mas de minha parte e de Nacho (presidente), se fez o possível para ver qual ideia o Grêmio tinha. Nacho esteve disposto a falar e ver se seria por empréstimo ou uma venda, mas quando se quis negociar, disseram que não — disse o centroavante, que ainda comentou:

— Obviamente que as portas sempre vão estar abertas, isso eu tenho claro, e ele me diz sempre. Os torcedores também me fazem notar isso e estou agradecido. Até o dia de hoje me mandam mensagens, "volta", "te esperamos" e "aqui é tua casa". Isso é muito lindo e me deixa orgulhoso — disse.

Torcedor do Peñarol pode sonhar

Em 2025, Arezo balançou as redes duas vezes em três jogos na Copa Sul-Americana. No Campeonato Gaúcho, marcou dois gols. Na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro fez um gol em cada competição.

Questionado sobre um possível retorno ao Peñarol no futuro, ele afirma que o torcedor pode "sonhar" com a possibilidade. Mesmo assim, não especificou uma possível data.

– Sempre se pode sonhar, por que não? Talvez não dependa de mim e não sabemos de quem dependa. Sempre se pode sonhar e obviamente o Peñarol é muito grande. Sei o momento que estou, sei que estou passando por uma boa fase e que também estou em um clube lindo como o Grêmio, onde me sinto bem. Sabemos que é difícil, mas como dizem os torcedores: a esperança é o último que perdemos. Sempre pode sonhar e confiar em milagres. É muito importante que cada janela de transferências se fale no meu nome em um clube tão grande e tão histórico como o Peñarol. Isso dá muito orgulho — concluiu Arezo.