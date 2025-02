A torcida do Grêmio que foi à Arena na noite deste sábado (22) reclamou muito, mas não foi do time. Na melhor atuação gremista na temporada, os gremistas ficaram na bronca com a arbitragem no 2 a 1 sobre o Juventude — protestaram um pênalti não marcado e um gol anulado.

Leia Mais Do que o Grêmio precisa para disputar a final do Gauchão?

Apesar da bronca das arquibancadas, a equipe de Gustavo Quinteros saiu com vantagem na primeira partida das semifinais do Gauchão. No sábado (1º) de Carnaval, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Alfredo Jaconi, para definir quem desfilará na final.

O time da Capital tem a vantagem do empate para avançar. Já a equipe da Serra precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis e por dois para se classificaçãr no tempo normal.

Assista aos melhores momentos

Primeiro tempo

Há momentos que mudam a história de uma partida, o humor de um time, o comportamento da torcida. O primeiro tempo foi dividido em duas fatias. Até os 26 minutos e depois dos 26 minutos. Até esse instante, o Grêmio fazia a sua melhor atuação sob o comando de Gustavo Quinteros. Vencia. Controlava o jogo. Estava próximo de ampliar a vantagem. Saiu o futebol sem textura apresentado em Roraima e surgiu um desempenho para emoldurar e servir de exemplo para o resto do ano.

LEONARDO OLIVEIRA Colunista de ZH e comentarista da Rádio Gaúcha O Grêmio versão 2025 deu as caras e mostrou força

Parte da eletricidade recaiu na presença de João Pedro, cotado para ser ausência por lesão no tornozelo, pela estreia do zagueiro Wagner Leonardo e pela titularidade de Monsalve pelo lado esquerdo de ataque.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Juventude

Duas fatias

Quando o Grêmio inaugurou o placar, aos 13, as duas equipes ficavam por longos períodos com a bola quando conseguiam tê-la sob seus domínio. Antes do 1 a 0, Monsalve costurou da esquerda para o centro para João Pedro arrematar sem força. O lance do gol também contou com a participação do lateral-direito. A jogada foi um resumo do que de melhor a equipe gremista apresentou.

Olivera roubou a bola no campo de ataque. Ela rodou, rodou até chegar em João Pedro. Meia-lua no adversário e bola no centro da grande área, no pé de Braithwaite. De lá para o gol.

Braithwaite com sua tradicional comemoração. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Pênalti não marcado

O volume ofensivo gremista se manteve. O segundo gol se aproximava até que Monsalve dividiu a bola com Abner na pequena área. Nada assinalado no campo. Nem no VAR. Eram jogados 26 minutos.

A torcida protestou. Na Rádio Gaúcha, o analista de arbitragem Diori Vasconcelos confirmou o erro na decisão da arbitragem.

Monsalve dividiu a bola com Abner na pequena área. Segundo Diori Vasconscelos, houve penalidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio não foi mais o mesmo. O grito alto da torcida, ficou abafado. O Juventude igualou. Ênio tocou para Jean Carlos. O meia prosseguiu a jogada com Batalha. O colombiano chutou na direção de Volpi. No meio do caminho tinha a perna de Lucas Esteves. O desvio matou o goleiro.

Leia Mais A análise do lance de pênalti não marcado para o Grêmio contra o Juventude; veja vídeo

Antes do intervalo, cada time teve uma chance. Cada goleiro fez uma boa defesa. Ao fim da primeira etapa e antes do início da segunda, a torcida vaiou o árbitro Jonathan Pinheiro em um tom dos mais intensos.

Jonathan Pinheiro durante Grêmio x Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Segundo tempo

Os números podem não mentir, mas omitem. O que aconteceu aos seis minutos do segundo tempo não entrarão para as estatísticas de Monsalve. O meia encontrou um passe nas costas da defesa para Amuzu progredir em velocidade. O belga entrou no intervalo no lugar de Cristaldo. O seu passe foi na medida para Olivera colocar o Grêmio outra vez em vantagem.

Olivera comemora segundo gol do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O retorno do Grêmio ao comando do placar reestabilizou a equipe gremista. A defesa controlou as investidas do Juventude. O ataque ainda criou oportunidades. De cabeça, Villasanti teve sua oportunidade para contribuir na contagem. Logo em seguida, foi Braithwaite que quase ampliou. Desta vez em cobrança de falta. A bola passou sobre o travessão.

A honra de marcar o terceiro foi de Edenilson. A marca do gol foi a objetividade. Camilo roubou a bola. Braithwaite encontrou Olivera. O uruguaio cruzou para Edenilson colocar a bola na rede. Marcou, mas não valeu. O VAR reviu o lance e foi detectada falta de Camilio ao Principiar o ataque. Gol anulado.

Edenilson teve gol anulado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Aos 52, ainda deu tempo de Braithwaite acertar o travessão do Juventude.

Ainda que a noite tenha tido vaias. Elas foram somente para a arbitragem. Para o time do Grêmio, apenas aplausos.

Gauchão — Semifinal (ida) — 22/2/2025

Grêmio

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (48’/2ºT), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar (Camilo, 28’/2ºT) e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Amuzu, INT) e Monsalve (Edenilson, 28’/2ºT); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Juventude

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel, 12’/2ºT); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca, 23’/2ºT); Ênio (Giovanny, 12’/2ºT), Batalla (Peterson, 23’/2ºT) e Erick Farias (Tagliari, 42’/2ºT). Técnico: Fábio Matias.

GOLS: Braithwaite, aos 13, e Batalla, aos 32 minutos do 1º tempo; Olivera, aos 6 minutos do 2º tempo.

Braithwaite, aos 13, e Batalla, aos 32 minutos do 1º tempo; Olivera, aos 6 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Villasanti, Jemerson (G); Ênio, Marcos Paulo, Jadson, Giraldo, Fábio Mathias, Abner (J).

Villasanti, Jemerson (G); Ênio, Marcos Paulo, Jadson, Giraldo, Fábio Mathias, Abner (J). ARBITRAGEM: Jonathan Pinheiro, auxiliado por Rafael Alves e Leirson Martins; VAR: Douglas da Silva.

Jonathan Pinheiro, auxiliado por Rafael Alves e Leirson Martins; VAR: Douglas da Silva. PÚBLICO: 26.072 (25.809 pagantes)

26.072 (25.809 pagantes) RENDA: R$ 1.440.754,00

R$ 1.440.754,00 LOCAL: Arena do Grêmio

Jogadores reclamaram muito com a arbitragem. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Próximo jogo

Sábado, 1º/3 (sem o ano) — 16h30min

Juventude x Grêmio

Alfredo Jaconi — Guachão (semifinal, volta)

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.