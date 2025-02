"Acabou atrapalhando a gente": Villasanti sai na bronca com a arbitragem após vitória do Grêmio

Lance em que Villasanti levou cartão amarelo após trocar empurrões com Ênio, que havia cometido falta em João Pedro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Capitão do Grêmio, o volante paraguaio Villasanti deixou o gramado da Arena na bronca com a arbitragem. Na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude na noite deste sábado (22), pela semifinal do Gauchão, o Tricolor ficou incomodado com a atuação do árbitro de campo Jonathan Pinheiro, que teve Douglas da Silva no comando da equipe do VAR.

— Não posso deixar de falar do que aconteceu no primeiro tempo. Cometer um erro desse tamanho, numa semifinal, não é possível. No terceiro gol, ele tentou compensar. Mesmo assim, acabou atrapalhando a gente. A gente fica chateado. Agora é trabalhar e buscar a classificação em Caxias — comentou Villasanti.

No primeiro tempo, o Grêmio reclamou de um possível pênalti cometido em Monsalve e não marcado. O colombiano foi atingido nas pernas zagueiro Abner. O árbitro não chegou a conferir o lance no VAR.

Na etapa final, o terceiro gol tricolor foi anulado porque a arbitragem identificou falta de Camilo na origem da jogada, em lance semelhante ao de Monsalve e Abner.

— A gente fica muito chateado com o que aconteceu hoje. Pênalti muito claro. No terceiro gol, pode até ser falta. Eu entendo. Mas no primeiro tempo foi muito pênalti — acrescentou o paraguaio.