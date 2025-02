Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Juventude

Grêmio derrotou o Juventude por 2 a 1 na Arena. Arte GZH

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 1 neste sábado (22), na Arena, no primeiro jogo na semifinal do Gauchão, que foi marcado por discussões em torno das decisões da arbitragem.

Os gols do Tricolor foram de Braithwaite e Cristian Olivera, enquanto o Papo marcou com Batalla.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (1º), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Vítima de um desvio no gol do Juventude. Uma boa defesa na sequência. Nota 6,5

João Pedro

Dúvida para o jogo, se destacou no primeiro tempo por sua presença e efetividade no ataque. Na defesa, controlou as investidas de Ênio. Nota 7

Jemerson

Mudou de lado na defesa e teve atuação correta. Saiu no fim. Nota 6,5

Wagner Leonardo

Estreia segura. Não se perdeu na marcação de um time que jogou sem um 9 de referência. Nota 6,5

Lucas Esteves

Deu azar que a bola desviou em sua perna no gol do Juventude. Nota 6

Cuellar

Tão discreto quanto eficiente. Seu posicionamento deu tranquilidade para os homens de frente criarem. Nota 7

Villasanti

Sem pudores para atacar, pisou na área com frequência. Teve uma boa chance no segundo tempo. Nota 7

Cristian Olivera

Mostrou ser um jogador destrutivo e construtivo. Roubou a bola que deu origem ao primeiro gol. Marcou o segundo. Nota 8

Cristaldo

Destoou do restante do time, mesmo que estivesse em uma boa rotação durante os 45 minutos em que esteve em campo. Nota 5,5

Monsalve

Seu passe no lance do segundo gol não entrará para as estatísticas. Azar das estatísticas. Entrou no time para não sair mais. Nota 8,5

Braithwaite

Inteligência, dedicação e presença de área. Não se quer mais do que isso de um centroavante. Marcou mais uma vez. Nota 8

Azumu

Mostrou ser um atacante espevitado. Importunar a defesa pela esquerda. Uma assistência para sua contabilidade. Nota 7,5

Edenilson

Entrou na mesma voltagem do time. Nota 6,5

Camilo

Será útil em partidas mais renhidas. Um marcador nato. Nota 6,5

Gustavo Martins

Entrou no fim. Sem Nota

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.