Grêmio consegue efeito suspensivo para o presidente Alberto Guerra 

Alberto Guerra pode acompanhar a delegação na estreia do Brasileirão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O departamento jurídico do Grêmio conseguiu um efeito suspensivo para o presidente Alberto Guerra. O dirigente foi punido no TJD-RS com 60 dias de suspensão e R$ 30 mil de multa por declarações contra a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e a arbitragem do Gauchão.

O efeito suspensivo é válido até a próxima sessão do Pleno do TJD-RS. Com essa manobra realizada pelo departamento jurídico do Grêmio, Alberto Guerra está liberado para continuar representando o Clube e, também, presente nos dias de jogos do Grêmio.

Os dirigentes Alexandre Rossato e Guto Peixoto também foram julgados por conta de ações e declarações que foram realizadas durante a disputa do último Gauchão, mas, ao contrário do que aconteceu com o presidente, os dois foram absolvidos.

O técnico Gustavo Quinteros foi punido com quatro jogos de suspensão. O treinador do Grêmio foi suspenso por conta da agressão contra o atacante Ênio, do Juventude.