Inter usa interesse do Palmeiras em Wanderson para tentar quitar dívidas

Atacante iniciou o Gauchão como titular da ponta direita. Ricardo Duarte / Inter

Mesmo que esteja relacionado para o duelo com o São José nesta terça-feira (28), Wanderson não tem garantia de permanência no Inter até o fim do ano. O alto salário do atacante e pendências financeiras motivariam a diretoria colorada a colocar o atacante em uma negociação com o Palmeiras.

Conforme noticiado pelo ge.globo, o clube paulista estaria disposto a perdoar uma dívida de US$ 2,2 milhões (R$ 12,9 milhões) referente à contratação de Bruno Tabata em agosto do ano passado. Contudo, a negociação emperrou porque, além da dívida perdoada, a diretoria colorada teria pedido ainda uma compensação financeira.

Conforme apurou Zero Hora, estes valores seriam usados para ajudar o Colorado a pagar o Krasnodar, da Rússia, para executar a pendência pela compra do próprio Wanderson, por 1,5 milhão de euros (mais de R$ 9 milhões).

Mesmo que a transferência com os palmeirenses não seja executada, o atacante de 30 anos é visto no Beira-Rio como um jogador "negociável", afinal tem contrato encerrando no fim do ano e um dos maiores salários do elenco colorado.

Inclusive, não é a primeira vez que um clube brasileiro demonstra interesse na contratação. Recentemente, Vasco e Atlético-MG sondaram a situação do jogador, mas esbarraram nas condições do negócio: vencimentos mensais próximos a R$ 1 milhão e pendência financeira com os russos.

Outra condição que o coloca na prateleira é o custo-benefício. Apesar de ter iniciado o Gauchão como titular da ponta direita, há o entendimento de que a escalação se dá por conta das ausências de Tabata e Gabriel Carvalho, a quem o técnico Roger Machado reputa como "meia-pontas", mas estão afastados por questões médicas.

Além disso, o Inter promoveu a chegada de Vitinho e Carbonero, outros dois jogadores que podem executar a mesma função, viabilizando a liberação de Wanderson em condições que sejam positivas para o clube. Do contrário, ele seguirá à disposição para o restante da temporada.