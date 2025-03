Roger Machado destaca maturidade do grupo como trunfo para consolidar título do Gauchão

Colorado fez 2 a 0 no jogo de ida na Arena (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O discurso pelo lado do Inter é de serenidade e de pés no chão. Para consolidar a vantagem e voltar a vencer o Gauchão, um dos trunfos é contar com a maturidade adquirida pelo elenco.

Durante a entrevista coletiva após o 2 a 0 sobre o Grêmio na Arena, o técnico Roger Machado apontou que o grupo está preparado para ser campeão.

Confiança e experiência

A confiança leva em conta a experiência que os jogadores adquiriram desde o ano passado, passando por momentos de altos e baixos. Além de lidar com a pressão pela necessidade de voltar a vencer o Gauchão.

— Eu penso que esse grupo está preparado para ser campeão. É um grupo experiente. Mesmo com muitos jogadores jovens, a maturidade que a gente alcançou do ano passado para cá, com jogos difíceis, com momentos adversos, altos e baixos. Isso tudo vai calejando e vai dando a segurança de você poder olhar e dizer, ok, foi um grande resultado, mas a gente sabe que não tem nada definido — afirmou o comandante colorado.

De olho na estratégia

Ao longo da semana, a missão será montar a melhor estratégia para o jogo do Beira-Rio. Para isso, a comissão técnica terá a semana livre. O principal lema é saber jogar com a vantagem e não pela vantagem, conforme apontou o treinador.

— É uma vantagem importante, mas a gente sabe que estamos tratando de um clássico, uma final de campeonato regional, com todo o ambiente histórico envolvido nesse momento. Então a gente não pode, ao mesmo tempo que a gente tem que saber que essa vitória é importante, nos dá uma margem e uma vantagem significativa, o adversário vai buscar, sem dúvida nenhuma, mesmo estando fora dos seus domínios, recuperar a vantagem que o adversário impôs dentro da sua casa.

Para o jogo da Arena, a mobilização foi construída com a presença de praticamente todo elenco, incluindo atletas que ainda estão no departamento médico ou que foram contratados após o período limite do Gauchão. Nomes como de Gabriel Mercado, Bruno Tabata e Oscar Romero estiveram no vestiário.

No banco de reservas, por exemplo, o goleiro Rochet voltou a ser relacionado. O uruguaio vinha se recuperando de uma tendinose no joelho. Mesmo em condições mínimas, a opção de tê-lo entre os suplentes se deu em virtude também da sua figura dentro do elenco e como forma de motivação para Anthoni.

Após o período de folga no domingo e segunda-feira, a preparação do Inter para o Gre-Nal 446 começará nesta terça-feira (11), quando está marcada a reapresentação do elenco no CT Parque Gigante.

Veja a coletiva de Roger Machado

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.