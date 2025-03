Com estreia do Grêmio, Brasileirão sub-20 começa nesta segunda-feira

Competição de base chega à sua 20ª edição. Thais Magalhães / CBF/Divulgação

A 20ª edição do Brasileirão sub-20 começa nesta segunda-feira (10) com a estreia do Grêmio na competição de base. O Tricolor enfrenta o São Paulo no CT Helio Dourado a partir das 19h em Eldorado do Sul.

Os gremistas mantiveram a base do time que chegou às semifinais da Copa São Paulo em janeiro, com destaque para o lateral-esquerdo Pedro Gabriel e o meio-campista Tiaguinho.

Gabriel Mec, atualmente treinando com o profissional, também pode aparecer durante a disputa.

— É uma situação interessante no quesito de formação do atleta. A gente está reformulando o nosso time da Copinha para esse (torneio). Estamos oportunizando o maior número de jogadores mais jovens. Estamos com uma base de equipe bem mais jovem do que a média dos nossos adversários — explica Fabiano Daitx, treinador do Grêmio.

Além da equipe gremista, dois clubes gaúchos também brigarão pelo título do campeonato. O Inter estreia contra o Atlético-GO na quarta-feira (12) e o Juventude joga contra o Palmeiras, em data a ser definida.

Com a perda de jogadores para o profissional e outros que estouraram a idade limite, o Celeiro de Ases contratou quatro jogadores para a temporada: Denis, Diego Coser, Luiz Felipe e Matheus Bebeto. Os destaques da equipe ficam por conta do goleiro Diego Esser, do meia Benjamin e do atacante Marlon.

— A expectativa é positiva. Em relação ao Brasileiro, temos uma expectativa de brigar para que consigamos a classificação para as fases finais, algo que só não ocorreu em 2024 nos últimos anos. Esse ano o torneio será ainda mais complicado, pois pela primeira vez na história teremos descenso dos últimos três colocados — Luiz Milano Junior, diretor geral das categorias de base do Inter.

Nas primeiras semanas do campeonato, o Inter se dividirá em duas competições. Parte da equipe disputará o Campeonato Brasileiro, enquanto o outro grupo competirá a Viareggio Cup, na Itália.

A base do time da Serra tem dois destaques. Depois da eliminação na terceira fase da Copinha, a equipe do Jaconi tem Gui Teixeira, com passagem no Flamengo, e Miguel, formado no clube, como nomes principais.

Regulamento

O campeonato segue em turno único, com todos os 20 clubes se enfrentando na primeira fase. Os oito melhores avançam. Os três piores serão rebaixados.

Quartas e semis terão jogo único, enquanto a final contará com partidas de ida e volta.

De 2006 a 2014, a competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Desde 2015, contudo, quem comanda é a CBF. O Cruzeiro, com quatro títulos, é o maior campeão.

Primeira rodada

Segunda-feira (10/3)

19h — Grêmio x São Paulo

21h30min — Fluminense x Atlético-MG

Quarta-feira (12/3)

15h — Atlético-GO x Inter

15h — América-MG x Vasco

15h — Bragantino x Athletico-PR

15h — Cruzeiro x Fortaleza

15h — Santos x Botafogo

20h30min — Bahia x Corinthians

Data e horário a definir