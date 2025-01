Roger Machado comemora vitória do Inter, mas admite: "O resultado foi melhor do que a partida"

Roger Machado comemorou a vitória. Jefferson Botega / Agencia RBS

Pelo contexto da partida, foi mais difícil do que se imaginava a vitória do Inter sobre o São José. Os dois gols no 2 a 0 na noite desta terça-feira (29) saíram no fim da partida disputada no Estádio do Vale. O adversário atuou com um jogador a menos desde a expulsão de Jonathan Varela, aos 12 minutos do primeiro tempo.

Após a partida, o técnico Roger Machado explicou as dificuldades enfrentadas apesar das circunstâncias. Na soma dos prós e dos contras, frisou que foi uma vitória da paciência e da persistência. Também admitiu que o resultado foi melhor do que a atuação.

— A persistência deu a possibilidade de no final do jogo sair com a vitória. É o terceiro jogo, (teve) pré-temporada, pernas pesadas. Sem dúvida o resultado foi melhor do que a partida, o que é compreensível. Conseguimos furar um bloqueio de um time que colocou 10 jogadores a 30 metros do gol e fechou todos os espaços. Há jogos em que vamos ter que achar soluções para vencer, nem sempre jogando bem. Foi jogo da paciência e da persistência — analisou.

O técnico colorado repetiu a escalação da vitória sobre o Juventude, no sábado (26). Com os três pontos, o Inter chegou aos sete no Gauchão e se manteve na liderança do Grupo B. A pontuação pode fazer com que alguns atletas sejam poupados na próxima rodada.

Porém, Roger voltou a ressaltar que sua meta é somar o máximo de pontos possíveis na arrancada do Gauchão e, se as circunstâncias permitirem, rodar o elenco nas rodadas finais da primeira fase.

— É importante para reconquistar entrosamento que a gente repita a escalação. É importante em um campeonato de tiro curto que a gente consiga uma pontuação que nos dê lá na frente a possibilidade de revezar jogadores. Vamos fazendo essa gestão dentro do próprio jogo. A gente quer valorizar o Campeonato Gaúcho. No início de um campeonato curto precisamos somar pontos na largada. A partir de agora, com sete pontos, a gente começa a vir pontualmente a fazer a gestão dos 11 que vão iniciar a partida — explicou.

O Inter volta a jogar no domingo (2), quando recebe o Avenida no Beira-Rio. A partida está marcada para as 20h30min.