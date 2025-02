Os valores da proposta de reajuste das mensalidades dos sócios do Inter

Os conselheiros do Inter votarão, na segunda-feira (17), a proposta de reajuste da direção para as mensalidades dos sócios . Segundo a gestão, os valores serão suficientes para gerar mais de R$ 25 milhões por ano. Os novos preços variam de R$ 2 a R$ 37,50 .

No relatório enviado aos conselheiros, a direção informa que a proposta totaliza 25,43% de reajuste no total — entre todas as categorias .

"Há redução nos aumentos das categorias mais populares e aumento nas categorias mais altas, em linha com a recomendação proposta pela consultoria Bain & Company, que visa maximizar o retorno considerando as categorias e a inadimplência, após uma análise profunda do nosso quadro social. Com isso, estimamos um ganho de R$ 2,1 milhões por mês", detalha o documento.