Inter envia dirigente para negociar venda de Thiago Maia ao Santos

O Inter enviou a São Paulo um dirigente para concluir a negociação de venda de Thiago Maia para o Santos. O executivo de futebol André Mazzuco foi o encarregado de sentar à mesa com o clube paulista para tentar sacramentar a transferência.

Para liberar a saída do jogador, o Inter pretende receber uma compensação financeira e que o Santos assuma a dívida com o Flamengo pela compra do atleta no ano passado. Conforme apurou a reportagem da Zero Hora, o Rubro-Negro admite reduzir a pedida aos paulistas de 4,5 milhões de euros para 3,5 milhões de euros.

A ideia da diretoria colorada era manter o time titular do ano passado nesta temporada, mas diante da insistência santista e da vontade do atleta em jogar com Neymar na Vila Belmiro, as conversas foram reabertas. Por isso, o volante ficou de fora da viagem a Ijuí e, consequentemente, do jogo contra o São Luiz nesta quinta-feira (12).

— O Thiago Maia tem uma negociação em andamento. Na definido, só que a partir do momento que o jogador não se sente 100% com a cabeça em um jogo que para nós é de suma importância e pode decidir muita coisa, achamos que era melhor deixar ele em Porto Alegre até ter alguma definição. Hoje (quinta-feira) não tem nada definido, mas tem uma negociação que vocês sabem que está confirmada — afirmou o diretor esportivo D'Alessandro antes da bola rolar no Estádio 19 de Outubro.

Caso confirme a saída, o Inter deve buscar um novo volante a pedido do técnico Roger Machado. Contudo, a contratação não deve chegar a tempo de disputar o Gauchão, já que o prazo de inscrições encerra nesta sexta (14).

*Colaborou Bruno Flores

