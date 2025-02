A projeção dos confrontos das semifinais do Gauchão

A última vaga é disputada entre Caxias e Ypiranga. Porthus Junior / Agencia RBS

O próximo sábado (14) será decisivo para confirmar os confrontos das semifinais do Gauchão. Antes da última rodada, Inter, Juventude e Grêmio estão classificados. A última vaga está entre Caxias e Ypiranga.

Neste momento, os confrontos das semifinais seriam Inter x Caxias e Grêmio x Juventude.

Se o Inter vencer o Monsoon no Beira-Rio, estará confirmado como o líder geral da fase classificatória. Se o Caxias vencer o São José no Centenário, estará confirmado como o melhor segundo colocado. A única chance de o Ypiranga se classificar é vencer o Grêmio e torcer por uma derrota do Caxias.

No caso de Grêmio e Juventude, este confronto parece também a tendência. A dúvida é saber quem terá a melhor campanha para decidir em casa. O Juventude tem 16 pontos e enfrentará o Pelotas na Boca do Lobo. O Grêmio tem 14 pontos e jogará diante do Ypiranga no Colosso da Lagoa.

Todos os jogos da última rodada da fase classificatória estão marcados para sábado, às 16h30min.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.