O confronto entre Inter x Monsoon, válido pela 8ª rodada do Gauchão, será às 16h30min deste sábado (15). A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de vitória por 3 a 1 sobre o São Luiz de Ijuí, na última rodada. Na primeira posição do Grupo B, o clube tem 17 pontos e a melhor campanha geral.

Já o Monsoon empatou com o São José na última rodada. Sem chances de estar na semifinal, o clube ocupa a 7ª posição na classificação, com sete pontos.

Escalações para Inter x Monsoon

Inter: Ivan; Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado

Monsoon: Max; Tony Junior, Sidnei, Marcos Arthur e Jeder; Jhonata Lima, Carlos Maia e Cris Magno; Jarro, Diogo Sodré e Leandro. Técnico: Guilherme Weisheimer

Arbitragem para Inter x Monsoon

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Inter x Monsoon

RBS TV, SporTV 2 e Premiere anunciam a transmissão.

GZH acompanha o jogo em tempo real

Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play )

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h45min

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

Como chegam Inter x Monsoon

Inter

Já classificado, o Inter deve preservar seu elenco e apresentar um time recheado de reservas. Enner Valencia é um dos cotados para comandar o ataque.

Monsoon

O Trovão da Zona Sul busca se livrar do torneio do rebaixamento e confirmar uma vaga na Taça Farroupilha. Jô, expulso contra o São José, está fora.

Ingressos para Inter x Monsoon

Sócios das categorias Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Colorado Titular (Carteira Vermelha) podem realizar o check-in através do Mundo Colorado.

Os ingressos no setor Coração do Gigante, já estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br.

A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício Garagem, funcionará na sexta (13), das das 10h às 18h, e no sábado, das 10h às 17h, de acordo com a disponibilidade.

Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento comprobatório do direito ao benefício e documento oficial com foto.