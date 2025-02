Primeiro-ministro indiano tenta evitar fúria comercial de Trump

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tenta evitar nesta quinta-feira (13) uma guerra comercial com o presidente americano Donald Trump em uma reunião na Casa Branca, horas depois de o republicano anunciar a imposição de "tarifas recíprocas" a países aliados e rivais.

Trump afirmou que espera "acordos comerciais maravilhosos" com a Índia, no início do encontro e na presença de Elon Musk, seu assessor. Mencionou a compra de petróleo e de gás dos Estados Unidos.